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НовостиОбщество15 марта 2023 11:43

Жителям Татарстана советуют не покупать мясо в сомнительных местах из-за сибирской язвы

Случаи заражения выявлены в Чувашии
Адам САГАЛ
Покупать мясо рекомендуют только в магазинах или на рынках

Покупать мясо рекомендуют только в магазинах или на рынках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане не обнаружено никаких проблем, связанных с сибирской язвой. Проводится плановая вакцинация. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

- Для исключения несанкционированного перемещения животных и продукции животного происхождения на территорию республики организованы дежурства на ветеринарно-полицейских постах, — цитирует ГТРК «Татарстан» пресс-службу ведомства.

Жителям республики не советуют приобретать мясо и скот в несанкционированных местах торговли, то есть не в магазинах или на рынках.

Ранее мы сообщали о заражении двух человек сибирской язвой в Чувашии. Информацию озвучил глава республики Олег Николаев.

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