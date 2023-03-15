Жителям Татарстана советуют не покупать мясо в сомнительных местах из-за сибирской язвы

Покупать мясо рекомендуют только в магазинах или на рынках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане не обнаружено никаких проблем, связанных с сибирской язвой. Проводится плановая вакцинация. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

- Для исключения несанкционированного перемещения животных и продукции животного происхождения на территорию республики организованы дежурства на ветеринарно-полицейских постах, — цитирует ГТРК «Татарстан» пресс-службу ведомства.

Жителям республики не советуют приобретать мясо и скот в несанкционированных местах торговли, то есть не в магазинах или на рынках.

Ранее мы сообщали о заражении двух человек сибирской язвой в Чувашии. Информацию озвучил глава республики Олег Николаев.

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