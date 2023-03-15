В Чувашии медики спасли 57-летнего мужчину с расслоением аорты

Операция длилась три часа под общим наркозом и чутким контролем врачей-анестезиологов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральную районную больницу Чувашии привезли 57-летнего мужчину с жалобами на острую раздирающую боль в животе, слабость и низкое артериальное давление. Было сделано УЗИ сердца и сосудов, показавшее расширение аневризмы до четырех сантиметров.

Специалисты приняли решение о проведении экстренной операции. Она длилась три часа под общим наркозом и чутким контролем врачей-анестезиологов. Кровопотеря составила около двух литров, а сосудистое русло восстанавливали переливанием компонентов крови.

- Мы сделали все возможное и надеялись на чудо, - отметил заведующий хирургическим отделением Николай Григорьев.

После операции мужчина длительное время восстанавливался в отделении анестезиологии и реанимации. После его перевели в хирургическую палату, где за ним ухаживала жена. Уже спустя две недели мужчина пошел на поправку и теперь он находится в кругу семьи.

Отметим, расслаивающая аневризма аорты – опасное заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя «ложные ходы». Это может стать причиной смерти. Чаще всего оно встречается у мужчин в возрасте от 60 до 70 лет. Однако при ранней диагностике есть шанс на выживание.

Напомним, ранее казанские врачи показали, как провели сложную операцию по уменьшении груди девочке-подростку. Это уже не первый случай подобной операции в ДРКБ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram