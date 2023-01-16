Казанские врачи показали, как провели сложную операцию по уменьшении груди девочке-подростку

Операция, по данным врачей, не уникальная, но довольно долгая. Фото: Александр ГЛУЗ

Врачи ДРКБ Казани показали, как провели операцию девочке-подростку по уменьшению груди. В своем ТК-Канале они опубликовали онлайн-включение из операционной. Как отметили врачи ДРКБ, девочка страдала патологическим увеличением объёма женской груди. Ей необходима операция по уменьшению молочных желез.

Операцию проводил пластический хирург - онколог - маммолог Максим Дружков. По данным медиков, данная операция не уникальна по факту, но весьма необычна по своей сути и, при этом, довольно сложная и долгая. В подобных случаях молочные железы достигают очень больших размеров, принося пациенту как физический,

Отметим, что это не первый случай проведения подобной операции в стенах ДРКБ. Так, в 2020 году медики удаляли молочные железы девочке, каждая грудь которой весила по пять килограммов.

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