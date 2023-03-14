Вице-премьер Татарстана Олег Коробченко сложил полномочия руководителя «Партии Роста»

Фото: министерство промышленности и торговли РТ

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сложил с себя полномочия лидера «Партии Роста». Его заявление об уходе рассмотрели сегодня, 14 марта, на общем собрании регионального отделения партии.

Он пояснил, что решил оставить свой пост из-за большой занятости на постах вице-премьера и министра. Однако он также отметил, что саму партию не покидает и остается ее членом. «Я не успеваю заниматься и партией, и министерством. Поэтому я принял такое решение», — сказал он. Коробченко добавил, что продолжит свою работу с бизнес-сообществом республики.

Участники собрания приняли его заявление и поблагодарили за плодотворную работу. Ранее мы писали, что его пост принял генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматуллин. Прочитать можно здесь.

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