Руслан Нигматуллин возглавил «Партию Роста» в Татарстане

Фото: русланнигматулин.рф

Заявление об уходе Олега Коробченко было рассмотрено сегодня, 14 марта, на общем собрании партии в Казани. Его место занял генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматуллин.

По словам Коробченко, он решил оставить свой пост из-за высокой загруженности госзадачами в должности премьер-министра республики — министра промышленности и торговли. Однако он также отметил, что саму партию не покидает и остается ее членом.

Участники собрания поддержали его решение и поблагодарили за продуктивную работу. Его пост принял Руслан Нигматуллин, которого выдвинули кандидатом в Госсовет РТ по Электротехническому одномандатному избирательному округу № 20. Ранее он вошел в рейтинг ТОП-50 элиты Набережных Челнов по версии издания Бизнес Online. Он занял там 41-ю строку.

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