В Татарстане прокурор запросила 21 год колонии для вора в законе Хачатряна

Также прокурор просит взыскать с подсудимого штраф в 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Татарстана прошли прения по делу Рашида Хачатряна, которого называют вором в законе. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Помимо него в деле фигурирует еще девять человек, часть из которых могут быть участниками преступного сообщества «Татаринские».

Прокурор попросила судью учесть особую тяжесть совершенных преступлений, а также отягчающие обстоятельства в виде рецидива преступлений, сообщает «Бизнес Online». Среди смягчающих обстоятельств названы положительные характеристики, состояние здоровья подсудимых, состояние здоровья их родственников.

Для Хачатряна прокурор запросила 21 год лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

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