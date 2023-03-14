В Госдуме предложили ограничить продажу пиротехники после взрыва в Набережных Челнах

В результате взрыва в Набережных Челнах погиб 21-летний парень. Фото: пресс-служба мэрии города

В Госдуме предлагают ограничить продажу мощной пиротехники после взрыва в жилом доме Набережных Челнов. Инициативу озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

- Экспертам еще предстоит сделать выводы, какая была мощность взрыва, что взрывной волной снесло полподъезда. Однозначно, такие петарды не должны быть доступны кому угодно. Подобная пиротехника - это объект повышенной опасности. А значит, использовать ее должны иметь право только специалисты, - приводит слова парламентария агентство «Москва».

Пока купленная татарстанцем петарда доступна для покупки лицам от 18 лет. Она является одной из самых мощных в относительно свободном доступе.

Напомним, в результате взрыва в многоквартирном доме Набережных Челнов погиб 21-летний парень. Он был жителем Тукаевского района, а в автограде снимал квартиру.

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