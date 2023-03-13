Рустам Минниханов обсудил предстоящий KazanForum с генсеком ОИС

Минниханов предложил генсеку ОИС стать почетным гостем форума. Фото: пресс-служба главы РТ
Глава Татарстана провел встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой. Произошло это в Саудовской Аварии.
- Обсудили предстоящий международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», - рассказал о встрече Рустам Минниханов.
Помимо этого, раис Татарстана сообщил о сотрудничестве республики с различными структурами ОИС: исламским банком развития, организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом, Академией наук исламского мира и другими.
Минниханов уточнил, что в рамках KazanForum состоится около 200 мероприятий. Он предложил генсеку ОИС стать почетным гостем форума.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов вошел в тройку самых влиятельных губернаторов России.
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