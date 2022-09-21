В Казани открылся форум Kazan Digital Week, посвященный цифровой трансформации России

Мероприятия проходят в выставочном центре «Казань Экспо».

В среду, 21 сентября, открылся международный форум Kazan Digital Week, посвященный цифровой трансформации и выработке научного суверенитета России. В городе состоятся 120 мероприятий, в которых примут участие 13 тысяч человек из 32 стран, и выставочная экспозиция с 200 проектами в IT-сфере.

На торжественной церемонии открытия выступил глава республики Рустам Минниханов. Он отметил, что мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Kazan Digital Week посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram