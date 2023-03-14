В Челнах арестованный совершил мошенничество в изоляторе временного содержания

Обвиняемый на судебном заседании вину признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах ранее судимый за мошенничество мужчина умудрился совершить преступление, будучи арестованным.

В ноябре 2020 года, находясь в прогулочном дворе изолятора временного содержания, мужчина предложил другому арестованному изменить его меру пресечения на домашний арест. Обманув, что у него есть связи, которые помогут решить этот вопрос. Мужчина согласился и попросил мать перевести на банковский счет 30 тысяч рублей.

Обвиняемый на судебном заседании вину признал. Ущерб возместил в полном объеме, попросил прощения у потерпевшего.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что во время судебного заседания стали известны новые подробности зверств поволжского маньяка Радика Тагирова.

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