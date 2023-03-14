В Татарстане индекс промпроизводства в январе составил 100%

По России индекс промышленного производства составил 97,6%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане индекс промышленного производства в январе 2023 года составил 100% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Соответствующая информация содержится в комплексном информационно-аналитическом докладе о социально-экономическом положении республики в первом месяце текущего года.

Согласно докладу, в энергетике индекс снизился на 1,7%, а в водоснабжении и утилизации отходов - на 24,2%. При этом добыча полезных ископаемых в республике выросла на 3,2%, в то время как по России было зафиксировано сокращение на 3,1%.

Кроме того, в обрабатывающих производствах в первом месяце 2023 года случилось падение на 1,6%. А в зоне роста удалось устоять производству пищевых продуктов и напитков, одежды и кожи, мебели, а также металлургии.

Отметим, по России показатель промышленного производства составил 97,6%. В связи с этим республика смогла достичь результатов выше общероссийского.

Напомним, Казанский авиационный завод реконструирует производство. Работы начались еще в 2016 году.

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