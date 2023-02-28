Казанский авиационный завод реконструирует производство

Авиакомпании «ЮВТ Аэро» и «Аэрофлот» попросили модернизировать судно Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Казанский авиационный завод намерен реконструировать заготовительно-штамповочное производство. Соответствующее разрешение получено от властей города.

Модернизировать производство начали еще в 2016 году, планировали завершить в 2020 году, но не успели. В рамках работ изначально намеревались реконструировать сборочное, механическое, заготовительно-штамповочное, гальваническое и термическое, сварочное производства; реконструировать летно-испытательный комплекс; построить новый топливозаправочный модуль; возвести ангарный комплекс, сообщает «Бизнес Online». Кроме этого, на заводе планировали возвести новый корпус агрегатной и окончательной сборки, а также построить инженерный центр для обработки данных.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод намерен производить до 20 пассажирских самолетов Ту-214 ежегодно. При этом авиакомпании «ЮВТ Аэро» и «Аэрофлот» попросили модернизировать судно.

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