Мэр Наиль Магдеев назвал ЧП в Набережных Челнах «самым настоящим взрывом»

Аппаратное совещание в понедельник, 13 марта, мэр Набережных Челнов начал с обсуждения трагедии, случившейся накануне на улице Раскольникова. «Кто-то написал «хлопок». Это был самый настоящий взрыв, разнесло квартиру», - передает слова Магдеева «Татар-Информ».

Напомним, 11 марта около 10 часов вечера в одной из квартир многоэтажки на улице Раскольникова прогремел взрыв. Взрывная волна выбила окна и кондиционер, а лифты вышли из строя.

Изначальной причиной страшного инцидента назвали взрыв бытового газа, однако позже предположили, что виной ему мог стать поджог петарды. В результате происшествия жителей многоэтажки эвакуировали, а молодой парень, снимавший взорвавшуюся квартиру, погиб на месте от полученных травм.

На сегодняшнем аппаратном совещании мэр Набережных Челнов заявил, что вины муниципалитета во взрыве нет, а также поручил провести строительную экспертизу и подсчитать смету на восстановление дома, чтобы горожане могли быстрее вернуться к обыденной жизни.

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