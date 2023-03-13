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НовостиОбщество13 марта 2023 13:50

В Вахитовском и Приволжском районах Казани сдадут 300 тысяч квадратных метров жилья

Это в 2,2 раза больше, чем за прошлый период
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В этих районах Казани проживают 357 тысяч человек.

В этих районах Казани проживают 357 тысяч человек.

Фото: Александр ГЛУЗ

В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани сдадут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья – это в 2,2 раза больше, чем за прошлый период. Об этом рассказал глава администрации этих районов Альберт Салихов на «деловом понедельнике».

Чиновник напомнил, что в этих районах Казани сегодня насчитывается 357 тысяч жителей. Они проживают в более чем 1,7 тысячи домах общей площадью 7,07 миллиона квадратных метров.

Напомним, ранее стало известно, что в Приволжском и Вахитовском районе Казани запланировали капремонт девяти школ.

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