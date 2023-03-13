Прокуратура начала проверку по факту падения на женщину наледи с крыши магазина

Очевидцы вызвали скорую помощь для 56-летней пострадавшей Фото: Василий Вахрин

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку информации о падении наледи с крыши магазина на голову женщины.

Ранее в соцсетях сообщалось, что инцидент произошел в 26-м комплексе нового города около продуктового магазина. Очевидцы вызвали скорую помощь для 56-летней пострадавшей. Женщину с травмой головы доставили в БСМП.

- По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и соответствующих контролирующих ведомств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Бугульме на школьника с крыши офисного здания рухнула наледь.

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