В Бугульме на школьника с крыши офисного здания рухнула наледь

Недавно жители Бугульмы жаловались на падающий с крыш снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня около 10.40 в Бугульминскую ЦРБ был госпитализирован 11-летний мальчик, на которого рухнула наледь с крыши офисного здания. Инцидент произошел на улице Якупова в Бугульме.

На место инцидента выезжал и.о. прокурора Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказания услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

После проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Несколько дней назад жители Бугульмы уже жаловались на сход снега с крыш. На записи камеры наружного видеонаблюдения, которую выложили в соцсеть, видно, как трое прохожих чудом уклоняются от сошедшей лавины.

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