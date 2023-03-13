В Татарстане 13 марта закроют ледовую переправу через Каму Покровское-Красный Ключ

Под воздействием плюсовой температуры на переправе начали разрушаться съезды для машин. Фото: МЧС Татарстана

На ледовой переправе через реку Кама в Елабужском районе «Покровское-Красный Ключ» весеннее тепло начало разрушать съезда для автомобилей, образуется колея, на замерзшей зимой поверхности появляется вода. Все это стало причиной закрытия переправы. Машины на нее перестанут пускать уже с 13.00 13 марта, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, что из-за оттепели в республике еще 10 марта свою работу прекратила ледовая переправа «Соколка - Новый Закамский». Еще две - «Аракчино - Верхний Услон» и «Зеленодольск - Нижние Вязовые», также закроют в этот понедельник, но только с 12.00.

В целом, как отметили в МЧС Татарстана, в регионе с наступлением весны процессы вскрытия льда начались в верховьях малых рек – появились первые промоины.

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