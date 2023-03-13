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НовостиАвто13 марта 2023 6:59

В Набережных Челнах стартовал ямочный ремонт дорог

В первую очередь строители устраняют аварийные ямы
Адам САГАЛ
Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью

Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах дорожники начали выполнять ямочный ремонт. Работы стартовали еще 7 марта, доложил сегодня на совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью. В первую очередь строители устраняют аварийные ямы, которые превышают допустимые нормы. Так, например, работы уже выполнены на улице Машиностроительной.

Кроме этого, в Набережных Челнах очищают систему ливневой канализации, проводят ревизию ливневых насосных станций.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за скопления талой воды приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов.

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