В Набережных Челнах стартовал ямочный ремонт дорог

Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах дорожники начали выполнять ямочный ремонт. Работы стартовали еще 7 марта, доложил сегодня на совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью. В первую очередь строители устраняют аварийные ямы, которые превышают допустимые нормы. Так, например, работы уже выполнены на улице Машиностроительной.

Кроме этого, в Набережных Челнах очищают систему ливневой канализации, проводят ревизию ливневых насосных станций.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за скопления талой воды приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов.

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