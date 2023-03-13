В Набережных Челнах стартовал ямочный ремонт дорог

Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Набережных Челнах дорожники начали выполнять ямочный ремонт. Работы стартовали еще 7 марта, доложил сегодня на совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
Ямочный ремонт проводят преимущественно ночью. В первую очередь строители устраняют аварийные ямы, которые превышают допустимые нормы. Так, например, работы уже выполнены на улице Машиностроительной.
Кроме этого, в Набережных Челнах очищают систему ливневой канализации, проводят ревизию ливневых насосных станций.
Ранее мы сообщали, что в Казани из-за скопления талой воды приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов.
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