В Казани из-за скопления воды приостановлено движение нескольких трамвайных маршрутов

На месте скопления воды работает аварийная бригада. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани из-за скопления талой воды и превышения ее критического уровня на трамвайных путях ограничили маршрут нескольких вагонов.

Так, движение трамваев №5, №5а и №7 на участке Проспект Победы – улица Закиева временно приостановлено. На месте скопления воды работают аварийные бригады службы Путевого хозяйства наземного транспорта, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, ранее синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и дожде в начале недели. Непогода спровоцировала утром понедельника 9-бальные пробки и аварии на дорогах.

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