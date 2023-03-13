В Казани из-за непогоды образовались 9-балльные пробки

Причиной пробок стали непростые дорожно-метеорологические условия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 13 марта в Казани образовались 9-балльные пробки. Данные отражены в сервисе «Яндекс.Карт».

Особенно непростую ситуацию можно наблюдать на улицах Петербургской, Лево-Булачной, Московской, Бутлерова. Пробки заметны и на въездах в столицу Татарстана. Заторы есть также на улицах Декабристов, Мусина, Четаева.

Причиной пробок стали непростые дорожно-метеорологические условия. В некоторых случаях они спровоцировали аварии.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в начале недели ожидаются сильный ветер и дождь.

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