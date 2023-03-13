В Татарстане в начале недели ожидаются сильный ветер и дождь

В Татарстане 13 марта на дорогах ожидается гололедица, местами снежная каша. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане в понедельник, 13 марта, ожидаются местами снег, мокрый снег, дождь, а в отдельных районах кратковременная метель. Также синоптики предупредили о сильном юго-западном ветре порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. На дорогах ожидается гололедица, местами снежная каша.

Во вторник, 14 марта, ночью столбик термометра покажет от -4 до -9 градусов, а днем прогнозируют от -2 до +3 градусов. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 17 метров в секунду. Ночью местами пойдет снег, на дорогах сохраняется гололедица.

В среду, 15 марта, ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, а днем ожидается от +2 до +7 градусов. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram