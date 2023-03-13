В Казани «Рубин» обыграл «Волгу»

«Рубин» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: vk.com/fcrk

В Казани 12 марта встретились футбольные команды «Рубин» и «Волга». Игра между ними состоялась в рамках матча 22-го тура Мелбет Первой лиги и закончилась со счетом 1:0 в пользу казанской команды.

Единственный гол на третьей минуте забил нападающий «Рубина» Виталий Лисакович. А на 49-й минуте казанская команда осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Игоря Горбунова.

- Очень грамотно перемещались и проводили быстрые атаки, которые могли в общем-то решить задолго до окончания матча исход. Потерпели, все ребята настроены были на победу. Такие победы тоже надо добывать, - прокомментировал главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

Отметим, «Рубин» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. А «Волга» с 16 баллами расположилась на 17-й строчке таблицы.

Напомним, в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч закончился со счетом 4:2.

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