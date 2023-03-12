«Ак Барс» выиграл серию матчей против «Нефтехимика» в плей-офф КХЛ

Теперь хоккеисты из Татарстана сыграют с владивостокским «Адмиралом» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч закончился со счетом 4:2.

Среди казанцев отличились Константин Лучевников, Кирилл Панюков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Воронков. Поединок прошел в Нижнекамске.

Примечательно, что команды забили по голу уже в течение первой минуты матча. Это рекорд для матчей плей-офф.

Серия закончена со счетом 4:2 в пользу «Ак Барса». В полуфинале «Востока» хоккеисты из Татарстана сыграют с владивостокским «Адмиралом», серия стартует в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram