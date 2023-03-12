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НовостиСпорт12 марта 2023 6:13

«Ак Барс» выиграл серию матчей против «Нефтехимика» в плей-офф КХЛ

Заключительный поединок прошел в Нижнекамске
Роман ЕФРЕМОВ
Теперь хоккеисты из Татарстана сыграют с владивостокским «Адмиралом»

Теперь хоккеисты из Татарстана сыграют с владивостокским «Адмиралом»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч закончился со счетом 4:2.

Среди казанцев отличились Константин Лучевников, Кирилл Панюков, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Воронков. Поединок прошел в Нижнекамске.

Примечательно, что команды забили по голу уже в течение первой минуты матча. Это рекорд для матчей плей-офф.

Серия закончена со счетом 4:2 в пользу «Ак Барса». В полуфинале «Востока» хоккеисты из Татарстана сыграют с владивостокским «Адмиралом», серия стартует в Казани.

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