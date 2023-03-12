Мэр Набережных Челнов встретился с бойцами СВО

Каждому бойцу вручили подарок. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в воскресенье, 12 марта, встретился с бойцами, которые несут службу в зоне СВО. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске в родном городе.

- Поблагодарил их за мужество, отвагу и выдержку. Наши бойцы - настоящие герои! Почтили минутой молчания память погибших воинов, - рассказал о встрече Магдеев.

Каждому бойцу вручили утепленные сапоги и рюкзаки с необходимыми вещами.

Напомним, ранее Наиль Магдеев посетил место взрыва в жилом доме Набережных Челнов.

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