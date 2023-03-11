Число заражений коронавирусом в Татарстане превысило отметку в 200 тысяч

За минувшие сутки в республике было госпитализировано 47 зараженных. Фото: Андрей АБРАМОВ

За последние отчетные сутки в Татарстане выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом. В 47 из них пациентов пришлось госпитализировать, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего же, по его информации, в республике коронавирус был обнаружен у 200 170 человек, 196 693 из которых смогли выздороветь, в том числе 253 человека за минувшие сутки, а 2 010 пациента скончались в результате болезни.

Напомним, что на территории республики в 97% случаев заражения коронавирусом люди его переносят без каких-либо особых симптомов или на уровне обыкновенной простуды.

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