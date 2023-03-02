В Татарстане 97% пациентов болеют коронавирусом без симптомов или в форме ОРВИ

Сначала 2023 года в Татарстане коронавирус подтвердился у более пяти тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане 97% пациентов болеют коронавирусом бессимптомно или в форме ОРВИ. Во всех случаях у зараженных выявляли штамм «омикрон» и его варианты. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По словам спикера, с начала 2023 года в Татарстане коронавирус подтвердился у более пяти тысяч человек. При этом заболеваемость covid-19 за прошедшую неделю возросла на 18%, а гриппом и ОРВИ, наоборот, снизилась на 32,8%.

Напомним, ранее Любовь Авдонина также прокомментировала опасения по поводу птичьего гриппа в республике.

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