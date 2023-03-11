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НовостиОбщество11 марта 2023 12:36

В Йошкар-Оле семьям погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества

Мобилизованные из столицы Марий Эл были удостоены высоких наград посмертно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Вручение прошло в администрации города. Фото: @evmaslov12

Вручение прошло в администрации города. Фото: @evmaslov12

В здании администрации Йошкар-Олы мэр города Евгений Маслов вручил семьям погибших бойцов СВО ордена Мужества.

- Гордимся подвигами наших земляков, проявивших беспримерное мужество! – написал Маслов в своем официальном телеграм-канале.

Мэр Йошкар-Олы также отметил, что мобилизованные из города ефрейтор и рядовой получили высокие награды посмертно за проявленную в бою отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, что в соседнем Татарстане, а именно в Менделевске, местные власти решили выделить деньги на установку памятников землякам погибшим в СВО. Также в городе для увековечения памяти о них организуют две Аллеи Героев.

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