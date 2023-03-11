В Менделеевске решили выделить деньги на установку памятников погибшим бойцам СВО

Выделенные на это средства получат непосредственно семьи погибших бойцов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время встречи депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и главы Менделеевского района Радмира Беляева с семьями погибших в СВО местных жителей, было озвучено решение об увековечении памяти о них. Так, родным бойцов выделят по 50 тысяч рублей на установку памятников.

- Это будет сделано для того, чтобы семьи могли сами выбрать и установить памятники. Потеря наших земляков – это наше общее большое горе, - сказал Радмир Беляев.

Также, по его словам, на двух кладбищах Менделеевска будут созданы Аллеи Героев погибших в ходе выполнения своего воинского долга в рамках СВО.

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