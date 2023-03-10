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НовостиОбщество10 марта 2023 13:34

На мусорном полигоне около казанского ЖК «Салават Купере» против вони применили нейтрализаторы запаха, но этого все равно мало

Единственное правильное решение, которое сейчас видят специалисты, - закрыть свалку на рекультивацию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах.

Местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу, 10 марта, прошло второе межведомственное совещание с участием главы Минэкологии Татарстана Александра Шадрикова, руководства межрегионального управления Росприроднадзора, республиканского Роспотребнадзора, УК «ПЖКХ» и представителей Исполкома Казани.

В таком составе они собираются уже во второй раз, вопрос все тот же – зловоние в районе ЖК «Салават Купере». Его жители, не так часто, но все же продолжают жаловаться на неприятный запах. Тогда был найден его источник. Им оказался полигон ТКО УК «ПЖКХ», где во время проверки выявили ряд нарушений при хранении отходов, в том числе и утечку загрязненного фильтрата.

Как сообщило на этом совещании руководство УК «ПЖКХ», точки утечки выявлены, начата пересыпка грунтом, установлены трубы для отвода свалочного газа, а для нейтрализации вони используются экологически чистые опрыскиватели. Что касается последних, то речь и дет о водной эмульсии, которая точечно устраняет неприятный запах.

- Мы видим уже первые результаты, но решать проблему с этим полигоном нужно глобально. Рецепт прост – рекультивация, тем более есть уже отличный пример – это Самосыровский полигон, - заявил зам руководителя Исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров также отметил, что водная эмульсия – это только способ нейтрализовать запах, а для решения проблемы действительно нужна рекультивация полигона.

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