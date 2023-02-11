Минэкологии Татарстана инициировало совещание из-за вони в казанском ЖК «Салават Купере»

Разрабатывается дорожная карта по устранению неприятных запахов в ЖК «Салават Купере». Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани жители ЖК «Салават Купере» продолжают жаловаться в Минэкологии Татарстана на вонь в воздухе.

- По результату проверок было зафиксировано повышенное содержание сероводорода в зоне влияния нескольких объектов, в том числе полигона ТКО на улице Химическая УК «ПЖКХ», - отмечают в ведомстве.

Сотрудники Росприроднадзора выехали на данный полигон твердых коммунальных отходов с внеплановой проверкой. На месте были выявлены грубые нарушения, среди которых отклонение от проектной документации, утечка загрязненного фильтрата и отсутствие на источниках загрязнения атмосферного воздуха пробоотборных отверстий.

С учетом непрекращающихся жалоб местных жителей на качество воздуха Минэкологии Татарстана инициировало межведомственное совещание с участием Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора республики и Исполкома Казани.

На нем руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров сообщил, что УК «ПЖКХ» в течение месяца должно устранить все нарушения. Также было решено разработать дорожную карту по устранению неприятных запахов в ЖК «Салават Купере» со стороны мусорного полигона на улице Химическая.

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