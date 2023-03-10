Депутатам необходимо будет предоставлять отчет лишь в течение четырех месяцев после избрания, а также в случае совершения ряда сделок. Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

В Чувашии депутатам разрешили не отчитываться о доходах. Кабмин региона внес соответствующие поправки в республиканский закон. Изменения дают возможность региональным и районным депутатам, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, не декларировать доходы.

Им необходимо будет предоставлять отчет лишь в течение четырех месяцев после избрания, а также в случае совершения сделок, превышающих общих доход депутата и супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Отметим, что такая практика введена и в соседних регионах. Например, с 1 марта депутатов Госсовета Татарстана освободили от обязательного отчета о доходах за прошедший год.

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