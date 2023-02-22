В Татарстане депутатам Госсовета разрешили не раскрывать свои доходы

Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госсовета Татарстана освобождаются от обязательного отчета о доходах за прошедший год. Такие поправки сегодня были приняты в закон о статусе депутата в республике. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года.

В первую очередь речь идет о депутатах, которые работаеют на непостоянной основе. Теперь отчитываться о доходах народные избранники должны только в том случае, если сумма совершенных сделок превышает общий доход за три последних года.

Что касается депутатов, которые трудятся в Госсовете на постоянной основе, то их декларации будут публиковаться, но без предоставления персональных данных.

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