Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане на выходных - 11 и 12 марта

Новая неделя также начнется с дождя, мокрого снега или снега. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 11 марта в республику придет холодный атмосферный фронт с дождем, переходящим в мокрый снег и кратковременными метелями, а также сильным ветром до 22 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем, по его прогнозам этот атмосферный фронт уйдет дальше на восток. На погоду в регионе начнет влиять гребень антициклона, поэтому днем особых осадков не ожидается. При этом будет также сравнительно тепло - от 0 до -5 градусов, на дорогах образуется сильная гололедица.

В воскресенье, 12 марта, в западных районах Татарстане снова прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильный ветер с порывами до 18 м/с. Все из-за приближающегося к республике теплого атмосферного фронта, который днем поднимет столбики термометров максимум до +6 градусов.

Отметим, что при такой погоде, возможен сход снега с крыш. Ранее КП-Казань рассказывала, что делать если вы пострадали от падения наледи с кровли.

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