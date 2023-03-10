В Набережных Челнах для жителей Замелекесья запустят новый автобусный маршрут

По словам перевозчиков, пассажиропоток маршрута №26 с каждым днем становился только хуже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах с 10 марта автобусы маршрута №26 начали курсировать по старой схеме. Теперь транспорт не будет заезжать в микрорайон Замелекесье. В связи с этим власти обещали разработать новый маршрут. Об этом сообщает отдел транспорта и связи исполкома города.

С 11 февраля автобусы данного маршрута в качестве эксперимента курсировали по новому направлению. Однако, по словам перевозчиков, пассажиропоток с каждым днем становился только хуже, а жители микрорайона настаивали на необходимости транспорта. В связи с этим было принято решение не продлевать эксперимент и в дальнейшем разработать новый маршрут.

Отметим, теперь 26-й маршрут будет снова заезжать на улицу Хади Такташа, выезжать на Низаметдинова, а оттуда на Набережночелнинский проспект.

Напомним, в 2023 году в Казани перестанут эксплуатировать 250 старых автобусов. Дело в том, что у них истекает срок работы.

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