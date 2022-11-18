АТП Татарстана не смогли попасть ни в одну федеральную программу по обновлению транспорта. Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что в 2023 году в Казани перестанут эксплуатировать 250 старых автобусов, чей срок работы подходит к концу. Об этом официально заявил председатель Ассоциации АТП республики Сергей Темляков.

По его словам, автотранспортные предприятия региона не попали ни в одну федеральную программу по обновлению подвижного состава. Поэтому перевозчики надеются на помощь правительства Татарстана. Ранее они уже обращались к местным властям с просьбой затормозить рост цен на дизельное топливо.

Напомним, в конце октября-начале ноября с разницей в неделю на въезде в Казань сгорели два автобуса. Оба они подлежали замене.

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