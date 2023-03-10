В Менделеевске памятник деревянного зодчества планируют превратить в музейный центр

Концепцию будущего музея представила директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. Фото: пресс-служба Менделеевского района

В селе Новый Кокшан Менделеевского района памятник деревянного зодчества планируют превратить в интерактивный музейный центр. Об этом во время объезда объектов туристической инфраструктуры сообщил глава района Радмир Беляев.

В 2023 году будет вестись подготовка документов к проведению капремонта этого объекта. Концепцию будущего музея представила директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко. Так, там планируют создать контент-музей, который будет интересен как детям, так и взрослым. Также организуют туры выходного дня Менделеевск-Елабуга.

Отметим, здание заводского училища было построено в 1899 году. В нем размещалась начальная школа, в которой учились дети рабочих завода.

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