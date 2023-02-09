В Музее отделения Банка России в Казани организовали бесплатные экскурсии

Музей расположился в здании 1914 года. Фото: пресс-служба республиканского отделения Банка России

В Музее республиканского отделения Банка России в Казани организовали бесплатные экскурсии. Для желающих разработали три экскурсии, на которых можно узнать об истории местного филиала и денежном обороте в России.

Музей расположился в здании 1914 года. В нем представлены такие экспонаты, как килограммовая серебряная монета, коллекция памятных монет, посвященных Казани и Татарстану, макет золотой кладовой Госбанка Российской империи и не только.

Попасть на экскурсии можно по предварительной записи. При самом посещении при себе необходимо иметь оригинал паспорта, напоминает пресс-служба регионального отделения Банка России.

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