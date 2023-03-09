Это же «Поехавшая»: Анна Смолина рассказала о реакции зрителей на встречу с ней в кинотеатре

Сидевшие рядом зрители узнали в Анне ту самую путешественницу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Смолина, ставшая прототипом главной героини фильма «Поехавшая», рассказала, как пошла в кинотеатр, чтобы вновь посмотреть картину вместе с обычными зрителями. Ранее она посещала звездную премьеру в Москве.

- Мы отправились посмотреть во-второй раз, чтобы со спокойной головой и без эмоционального напряжения. Посмотрели на реальные реакции других людей, - рассказала Смолина. - Сюрпризом стали ребята, сидевшие с нами в одном ряду. Когда фильм закончился и в зале включили свет, я услышала, как один парень говорит своей девушке «С трудом досидел». Спрашиваю у него: «Не понравилось кино, да?» Он говорит: «Да вы что - наоборот, но так было волнительно за героиню, что не находил себе места». Потом смотрит на нас с Валерой, говорит: «Постойте, а вы очень похожи на героев». Его девушка вмешивается: «Да, смотри, очень». А мы отвечаем, что это мы и есть.

Анна рассказала, что пообщалась и сфотографировалась со зрителями. А также призналась, что не распространяется о фильме в городе, где сейчас живет. Речь о Северном Кавказе. Случай в кинотеатре был исключением. Как и еще один.

- Я как-то в час ночи вышла в магазин, а мне парень-сосед вдруг говорит: «Посмотрел трейлер «Поехавшей», обязательно пойду. Я тогда обомлела, как узнал. Оказалось, что Валера взболтнул, - пояснила Анна.

Напомним, в эксклюзивном интервью «КП-Казань» Анна Смолина рассказала о своем путешествии на велосипеде из Набережных Челнов в Магадан, а также о съемках фильма по мотивам этой поездки.

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