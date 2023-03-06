Большая часть фильма – художественный вымысел: Анна Смолина о премьере «Поехавшей»

Фильм рассказывает о том, как в поездке Анна встретила будущего мужа

В Международный женский день в кинотеатрах России состоится премьера комедии «Поехавшая» (12+). За основу сюжета взята история Анны Смолиной, которая на велосипеде отправилась из Набережных Челнов в Магадан, а в пути встретила своего будущего мужа. «КП-Казань» пообщалась с путешественницей и узнала закулисные тайны фильма, который претендует на звание главной российской кинопремьеры этой весны.

Характер героини может показаться утрированным, но я была такой

- Анна, вы были на звездной премьере «Поехавшей» в начале марта, соответственно, уже видели фильм. Какие у вас впечатления?

- Для меня важно, что в фильме выдержали основную концепцию: девушка Анна поехала со своей таксой Капой в Магадан, в путешествии встретила белоруса Валеру. Это все правда. Остальные герои и события, показанные в кино, это художественный вымысел. Я об этом знала, была к этому готова, потому что видела сценарий, присутствовала на съемках. Такая вот реальность в киноиндустрии, когда предпочитают добавить в сценарий художественный вымысел, чтобы его украсить. Насколько его там много, каждые сценарист и режиссер решают сами. В моем случае получилось так, что сохранили только основную концепцию. Я не против этого, так как сам фильм – большой вклад в развитие велотуризма. Ничего подобного в отечественном кинематографе, насколько я знаю, еще не снимали. Рада, что была причастна к этому.

- Вы упомянули, что присутствовали на съемках. Насколько активным было ваше участие в процессе?

- Я привлекалась как консультант, но по факту консультирования было немного. Больше наблюдала за процессом съемок – мне было просто интересно. Какого-то существенного вклада не внесла, соблюдала свои интересы.

- Анна, как вы считаете, насколько хорошо актрисе Ольге Лерман удалось сыграть вас?

- Я считаю, что она отлично справилась. Показан характер героя, он может показаться утрированным, но в юности я действительно была такой. Когда поехала в путешествие, была уже более сдержанной, мне на тот момент было 34 года. Как минимум, была более осознанной, более осмысленно принимала решения.

- Ольга общалась с вами до или во время съемок, чтобы лучше узнать?

- Да, конечно. Мы с ней стали общаться еще до съемок, она написала мне в соцсети, мы с ней хорошо подружились, она отличная девушка. Для меня она стала ценна не столько как актриса, которая сыграла меня в фильме, сколько как друг, который у меня появился в 2022 году. Мы продолжили общение после съемок и общаемся до сих пор. У нас с Олей совпадают ценности, на этой волне мы и сдружились.

Анна путешествовала на велосипеде с собакой и самыми необходимыми вещами. Фото из группы "А чего дома сидеть?" в соцсети ВКонтакте

Я не считаю Набережные Челны своим домом

- Насколько я знаю, по сюжету фильма, главная героиня родом из Нижнего Новгорода. Почему так вышло, вы, ведь из Набережных Челнов?

- Как я уже говорила, 90 процентов фильма – это художественный вымысел. Думаю, что Нижний Новгород был выбран с практичной точки зрения – он намного ближе, чем Набережные Челны, чтобы доехать туда всей съемочной группе. Это огромное количество людей и техники.

- Вы путешествовали вместе с собакой, которая страдала онкологией. Она стала одной из героинь фильма. Сейчас у вас есть питомец?

- Да, у Капы была прогрессивная онкология. Она ушла от нас четыре года назад. Позже у нас появились два новых питомца, это собаки в два раза меньше – той-терьеры. Они с нами также путешествуют.

- Конечной целью путешествия была встреча с вашей мамой, но, насколько я помню, вы тогда не доехали до Магадана. Позже вам удалось с ней встретиться?

- Вы правы, до Магадана я тогда не доехала. После путешествия с мамой нам удалось встретиться один раз, это произошло по квартирному вопросу. Сейчас объясню. Мы обе уже долгое время не живем в Набережных Челнах. Я вообще там только родилась и жила до 15 лет. Честно говоря, не считаю Набережные Челны своим домом, потому что сознательную жизнь – более 20 лет – прожила в Москве. Поэтому столица мне намного ближе. Хотя в Татарстан неоднократно возвращалась.

Моя мама родилась в Магадане, в возрасте 14 лет мама привезла ее на стройку КАМАЗа в Набережные Челны, но ей там не нравилось. То есть, несмотря на то, что мы обе прожили там значительную часть своей жизни, мама уехала в свой родной город Магадан, а я отправилась в столицу.

С мамой мы встретились несколько лет назад, когда продавали квартиру в Набережных Челнах. С тех пор нас не связывает с этим городом абсолютно ничего.

Будущего мужа путешественница встретила в Иркутской области. Фото из группы "А чего дома сидеть" в соцсети ВКонтакте

Кто такая Анна Смолина?

В 2017 году Анна Смолина решилась на отчаянный поступок – доехать из Набережных Челнов до Магадана на велосипеде. В дорогу она взяла свою собаку Капу и самые необходимые вещи. В Магадане Анна планировала встретиться с мамой, с которой долгое время не поддерживала отношения - в 15 лет она покинула родной дом, но доехать до этого города ей было не суждено. В дороге она познакомилась со своим будущим мужем – таким же путешественником, и они сменили курс. О поездке Анна написала книгу «А чего дома сидеть?», которая и была взята за основу фильма «Поехавшая».

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