Рустам Минниханов внес изменения в статьи о суррогатном материнстве

Согласно изменениям, к «супругам» добавляется формулировка «одинокая женщина». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в Семейный кодекс республики. Речь идет о статьях, которые регулируют вопросы суррогатного материнства. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

Согласно изменениям, теперь родителями ребенка могут записать не только семейную пару, но и одинокую женщину, которая заключила договор о суррогатном материнстве. Также дополняется пункт, который свидетельствует о том, что супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства.

Кроме того, к «супругам» добавляется формулировка «одинокая женщина». А родителями ребенка могут быть записаны только с согласия женщины, родившей ребенка.

Напомним, ранее глава Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в Семейный кодекс республики, а также в закон «Об образовании». Изменения касаются приема в учебные заведения усыновленных детей, взятых из приюта и находящихся под опекой.

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