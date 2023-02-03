Минниханов подписал закон, согласно которому, усыновленные дети смогут учиться в одной школе с братьями и сестрами. Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в Семейный кодекс республики, а также в закон "Об образовании". Глава РТ подписал соответствующий закон. Документ опубликован на сайте президента Татарстана.

Изменения касаются приема в учебные заведения усыновленных детей, взятых из приюта и находящихся под опеку. Теперь они имеют право преимущественного приема на обучение по в школы, где уже обучаются их брат или сестра.

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