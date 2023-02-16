В Казани снесут шашлычную, киоски по продаже воды и будки охраны

В Казани демонтируют шесть торговых объектов на улицах Голубятникова, Окольной, Бигичева, а также на Оренбургском тракте. Фото: Иван Макеев

В Казани демонтируют незаконно установленные киоски, кафе, торговые объекты, шашлычную, киоски по продаже воды, будки охраны и голубятню. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно ему, сносу подлежит шашлычная, которая находится около дома №12В по улице Юлиуса Фучика. Также демонтируют шесть торговых объектов на улицах Голубятникова, Окольная, Бигичева и на Оренбургский тракт. Кроме того, снесут два киоска по продаже воды около дома №13 на улице Ломжинская около дома №11 на улице Попова.

Собственники данных объектов могут самостоятельно демонтировать их до 20 февраля. В ином случае власти города сделают это в принудительном порядке до 21 мая.

Еще 61 объект снесут на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. На добровольный демонтаж заборов, будок охраны, голубятен, шлагбаума, ограждения выделено пять дней. При невыполнения распоряжения их демонтируют в принудительном порядке.

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