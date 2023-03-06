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НовостиОбщество6 марта 2023 12:04

В казанском ЖК «Салават Купере» решили открыть новую площадку для сельхозярмарок

Сейчас местная администрация занимается подбором для нее земельного участка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Идею о ее создании поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Идею о ее создании поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания в ЖК «Салават Купере» новой площадки для проведения сельхозярмарок. В настоящее время идет подбор для нее земельного участка, сообщил 6 марта на совещании в местном Исполкоме глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Он также отчитался, что в прошлом году на подведомственных ему территориях сельхозярмарки прошли на четырех площадках. Тогда же была открыта одна из них – в поселке Юдино. Как отметил Миронов, там, помимо торговых рядов, были оборудованы парковка, комнаты для отдыха и туалеты.

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