Покупка билетов в Казанский зооботсад стала доступна по Пушкинской карте

Взрослый билет в зоопарк стоит 300 рублей, детский – 150 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители и гости Казани в возрасте от 14 до 22 лет включительно теперь могут приобрести входные билеты в зоопарк «Река Замбези. Африка» по Пушкинской карте. Об этом сообщает пресс-служба Казанского зооботсада.

Взрослый билет стоит 300 рублей, детский – 150 рублей. Имеются льготы для студентов, ветеранов боевых действий, военнослужащих срочной службы, многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов третьей группы и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, ранее в Казанском зооботсаду началась экологическая акция по сбору скворечников. Принять участие в ней можно до конца марта.

Что такое Пушкинская карта?

Пушкинская карта - это совместный проект Минкультуры и Минцифры России, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать театры, музеи, кинотеатры и концерты, зоопарки. На эти цели дается 5 тысяч рублей из федерального бюджета.

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