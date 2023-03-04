Все скворечники, пригодные для проживания птиц, передадут в экологические организации города. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казанском зооботсаду стартовала экологическая акция по сбору скворечников «Птичий домик». Принять участие в ней могут дети и их родители. Каждая работа должна иметь этикетку с информацией об авторах с указанием ФИО, возраста, телефона или электронной почты.

Скворечник должен быть деревянным, для этого не подойдут хвойные деревья и спрессованное дерево. Рекомендуемая толщина стенок - не менее 2 сантиметров, чтобы домик сохранял тепло. При этом стенки внутри скворечника обрабатывать не нужно, чтобы птицы могли цепляться когтями за них. Также не нужно красить скворечник - запах отпугивает пернатых, и они просто там не поселятся.

Изделия принимаются на кассе зоопарка «Река Замбези. Африка» до 31 марта включительно. Все скворечники, пригодные для проживания птиц, передадут в экологические организации города, сообщает пресс-служба зооботсада.

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