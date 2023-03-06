В Казани приступили к капремонту Дома чекиста и «Миру – мир»

20,7 миллиона рублей уйдут на капитальный ремонт фасада и кровли дома «Миру – мир». Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани приступили к капремонту Дома чекиста на улице Карла Маркса и «Миру – мир» на улице Большой Красной. На эти цели выделят 115 миллионов рублей.

Так, 20,7 миллиона рублей уйдут на капитальный ремонт фасада и кровли дома «Миру – мир». А за 94,4 миллиона рублей отремонтируют Дом чекиста. Там специалисты проведут реставрационные работы, касающиеся архитектуры, конструктивных элементов здания, а также заменят трубы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Также на этом объекте требуется капремонт системы электроосвещения и установка узел погодного регулирования, сообщает «Бизнес Онлайн».

Отметим, дом «Миру – мир» 1952 года постройки последний раз капитальный ремонт проводили в 2007-2009 годах. Такие работы в Доме чекиста организовывали в 2004-2006 годах.

Напомним, на месте Горбатого моста в Казани обнаружили объект культурного наследия. Там расположился культурный слой слобод Заречья XV - XVIII веков.

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