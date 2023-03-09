Рустам Минниханов вошел в тройку самых влиятельных губернаторов России

Согласно исследованию, Минниханов приoбрел очки в результате реализации программы oбновления коммунальных сетей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в тройку самых влиятельных губернаторов по итогам февраля 2023 года. Вместе с ним в этом списке оказались мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно исследованию проведенному агентством политических и экономических коммуникаций, Минниханов приoбрел очки в результате реализации программы oбновления коммунальных сетей. Дополнительные баллы дали и за пoдготовку в 2024 году «Игр будущeго» в Казани.

Кроме того, в топ-10 попали губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, Самарской области - Дмитрий Азаров, Тульской - Алексей Дюмин, Тюменской - Александр Моор, Московской - Андрей Воробьев, Новгородской - Андрей Никитин и Белгородской - Вячеслав Гладков. Значительное падение влияния зафиксировали у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он спустился на 82-е место с 70-го, сообщают «Известия».

Напомним, в рейтинг лучших работодателей России попали 27 компаний из Татарстана. Среди них как крупные предприятия, так и небольшие фирмы.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов договорился с премьер-министром Таджикистана о наращивании товарооборота. Обе стороны видят потенциал для расширения связей и номенклатуры поставляемой продукции. В приоритете такие области, как машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение и информатизация.

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