В рейтинг лучших работодателей России попали 27 компаний из Татарстана

Наивысшее место в рейтинге занял КАМАЗ. Фото: Алексей Гайдуков.

Составлен рейтинг лучших работодателей России. В их число попали и 27 компаний из Татарстана. Среди крупнейших компаний попали три представителя республики - КАМАЗ, "Делко" и КФУ. В рейтинге работодателей в 2022 году приняли участие свыше 1000 компаний со всей страны.

Сразу девять представителей Татарстана оказались в числе лучших крупных компаний. В их числе мэрия Казани, университет Иннополис, группа компаний Альфа, ICL Service, KazanExpress, Brinex, Татспиртпром, Находка, ДАНАФЛЕКС.

Среди средних компаний, численность сотрудников которой варьируется от 251 до 1000 человек, были отмечены Волжская судоходная компания, Унистрой, Ак Барс Цифровые Технологии, Торговая сеть «Букет Столицы», LEDEL, «Корд Оптика».

Наконец сразу девять представителей Татарстана оказались в числе лучших небольших компаний страны. В их числе оказались Федеральное Юридическое Бюро, TGT, ГозПоддержка, Химтраст, Лавка Пирогова, UD Group, Завод КриалЭнергоСтрой, Умскул, Транзит-Ойл.

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