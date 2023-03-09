В Казани военный оркестр Росгвардии устроил для женщин музыкальный флешмоб

В конце выступления мужчины вручили собравшимся на площадке женщинам цветы. Фото: 16.rosguard.gov.ru

В Казани 8 марта военный оркестр Росгвардии устроил для женщин музыкальный флешмоб в одном из торгово-развлекательных центров города. В очередной раз творческий коллектив казанского полка под управлением дирижера, заслуженного артиста Татарстана майора Вадима Кравчука исполнил популярные композиции.

Так, музыканты сыграли «Катюшу», а после перешли к татарским песням. При этом военнослужащие были в национальных головных уборах - тюбетейках. В конце выступления мужчины вручили собравшимся на площадке женщинам цветы. А Вадим Кравчук от имени военнослужащих Росгвардии поздравил жительниц Казани с праздником, пожелал им счастья, любви и мирного неба.

Отметим, такие выступления стали уже традицией. На протяжении четырех лет музыканты устраивают концерты для горожан на каждое 23 февраля и 8 марта.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил с 8 Марта семью мобилизованного горожанина. Градоначальник приехал в гости с подарками.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram