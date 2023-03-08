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НовостиОбщество8 марта 2023 12:47

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил с 8 Марта семью мобилизованного горожанина

Градоначальник приехал в гости с подарками
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Супруга военнослужащего ждет двойню. Фото: metshin.ru

Супруга военнослужащего ждет двойню. Фото: metshin.ru

В Международный женский день мэр Казани Ильсур Метшин с поздравлениями и подарками пришел к семье мобилизованного горожанина. Супруга военнослужащего находится в положении и ждет двойню. К слову, в семье уже есть ребенок – шестилетняя дочка.

- Я хочу стать фотографом, работать в садике и школе, - рассказала девочка. Ильсур Метшин пожелал ей успехов в учебе и подарил куклу.

По словам супруги военнослужащего, муж выходит на связь с семьей один раз в день. Семья с нетерпением ждет его отпуска, когда он сможет вернуться домой.

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